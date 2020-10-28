Мусорная реформа в Татарстане: как жители платят за мусор бизнесменов и куда уходят деньги

Мусорная реформа 2019-го года обернулась недопониманиями со стороны жителей и предпринимателей Татарстана. Вплоть до сегодняшнего дня в социальных сетях не утихают жалобы на переполненные баки, в новостях появляются сообщения о долгах компаний по мусорному налогу. И это не говоря о том, что вопросы мусоропереработки вызвали целое общественное движение "Нет МСЗ", сегодня превращающееся в многопрофильную оппозицию и общественное ядро республики.

Судя по данным опроса ProKazan.ru, абсолютное большинство жителей считают, что то, как сегодня реализуют реформу, не оправдывает их ежемесячные платежи за нее.

Увидев такие результаты, корреспондент ProKazan.ru решил разузнать, куда идут наши деньги и почему возникает так много споров из-за мусора среди предпринимателей. Он посетил общественно-политический проект "Деловой завтрак", организованный общественным деятелем Искандером Мушинским. Помимо представителей СМИ, на нем присутствовали жители, ежедневно выносящие мусор из дома, предприниматели, плата за твердые отходы у которых стала значительно выше, представители сферы ЖКХ, юристы и просто общественники, заинтересованные в экологичности окружающего пространства. Все они собрались, чтобы поднять вопросы ценовой и тарифной политики в сфере вывоза, захоронения и утилизации твердых бытовых отходов (ТКО - прим. ред.) и напрямую обсудить их с региональным оператором на Востоке Татарстана "Гринта".

В чем суть мусорной реформы?

До 2019 года мусоропереработка, как и процессы сбора, вывоза и хранения твердых отходов, контролировалась принятым в 1998 году федеральным законом №89 "Об отходах производства и потребления". Сбор и утилизация мусора в то время ложилась на плечи органов местного самоуправления. Они рассчитывали стоимость услуги для потребителей в соответствии с метражом квартиры. При этом оплата за услугу включалась в общую плату за содержание жилого помещения.

С 01.01.2019 года в России произошли изменения относительно обращения с ТКО. Была проведена так называемая мусорная реформа, которая коренным образом изменила привычный подход к отходам. Было предложено ввести раздельный сбор, выбрать региональных операторов, которые взяли бы на себя все мусорные вопросы, прежде решаемые местным самоуправлением. Кроме того, плата за осуществление этой деятельности была включена в коммунальные платежи. Часть этих средств регоператор обязался отправлять на строительство мусороперерабатывающих заводов и иные проекты, связанные с утилизацией ТКО.

На встрече присутствовали представители СМИ, юристы, предприниматели, специалисты в сфере ЖКХ и экоактивисты

"С мусором действительно нужно что-то делать": полемика вокруг реформы

"Мусорная реформа, социально и экономически, оправдана. С мусором действительно нужно что-то делать", - заявил в начале встречи юрист, основатель общественного движения против судебного произвола Алексей Садыков.

Он отметил, что начавшаяся реформа вовсе не глупа, однако полемика вокруг нее действительно не прекращается. На данный момент в адрес юриста регулярно поступают обращения предпринимателей, для которых цены выросли сразу в 10 раз (с 5000 рублей до 200 000) и даже в 1000 (с 46 тысяч до 42 миллионов рублей). Последняя ситуация произошла с нижнекамским предпринимателем Рафисом Мустафиным. Также бухгалтер из юридической фирмы Казани рассказала, что плата, которую сейчас ее компания вносит за оказание услуг по мусору, не соответствует реальным цифрам. Недовольство системой отметили и обычные жители. По их мнению, контейнеров установлено недостаточно, они переполняются за сутки, при том что очищают их всего раз-два в неделю.

"80% предпринимателей на Востоке Татарстана уклоняются от мусорного налога": "Гринта" поясняет спорные вопросы

Эти вопросы смогли прояснить приехавшие на встречу представители пресс-службы и юридического отдела регионального оператора в восточной зоне Республики Татарстан "Гринта" (в западной части - регоператор УК "ПЖКХ" - прим. ред.). Компания отвечает за обращение с ТКО в 23 муниципальных районах, в их числе Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск и некоторые другие.

Они признали, что мусорная реформа не принята в обществе на 100%. Почти 80% предпринимателей на Востоке Татарстана уклоняются от системы обращения с отходами и перекладывают свои затраты на плечи местных жителей. Именно таким бизнесменом и является, по их мнению, Мустафин, который отказался даже выйти на диалог с регоператором. В связи с таким отношением предпринимателя компания обратилась в суд. На данный момент "Гринта" вернули себе долг в 3 миллиона рублей, за этим последуют еще 10 из дохода бизнесмена.

"Жители оплачивают за этого предпринимателя. Многодетные семьи, бабушки, дедушки. Все, кто живут в этом районе, - пояснили в компании. - Чем он лучше таких крупных компаний, как "ТАИФ", "Эльдорадо", "Бристоль", "Магнит", "Глобус Маркет" и остальных, которые успешно работают с "Гринтой" в Нижнекамске? Региональный оператор множество раз обращался к Мустафину с просьбой показать контейнерные площадки в ТЦ и выделить хотя бы одного представителя во время комиссионного осмотра. К сожалению, все просьбы были проигнорированы. Когда специалисты "Гринты" самостоятельно приехали на объекты, они не обнаружили ни одного контейнера для раздельного сбора бумаги, стекла, пластика и т.д. В ряде ТЦ отсутствуют какие-либо контейнерные площадки в принципе. О какой организации раздельного сбора говорит Мустафин, если местом накопления ТКО должна явиться контейнерная площадка? Вероятно, предпринимателю удобнее использовать контейнеры в ближайших дворах".

В случае с юридическим лицом регоператор пояснил, что тарифный план устанавливается государством и снизить его самостоятельно в частном порядке невозможно. Однако имеются другие пути, по которым можно оценить реальное количества мусора и, соответственно, уменьшить цену. Например, рассчитать не по нормативу, а по количеству контейнеров или объему, занимаемому в контейнере. Также можно обратиться к Управляющей компании и заключить с ними договор о необходимом месте для утилизации мусора.

Тарифный план в Татарстане или куда идут деньги за мусорный сбор

Регоператоры не понимают, почему после реформы наблюдается такой серьезный отпор - и со стороны жителей, и среди бизнесменов. В Татарстане уже установлен самый низкий тарифный план, что должно побудить граждан к более лояльному отношению к реформе.

"Если в Татарстане кубометр твердых коммунальных отходов обходится гражданам в 456 рублей, то, например, в Нижегородской области тариф установлен в размере 636 рублей, в Кировской - 775 рублей, а в Московской - 893 рубля. А есть регионы, как Красноярский край, где цена кубометра перевалила за 2 тысячи рублей. Таким образом, жители многоквартирных домов в Татарстане платят 89,80 рублей месяц, частного сектора - 97,41 рубль", - сравнивают цифры представители "Гринты".

Представители

Этот тариф включает в себя затраты на транспортировку, сортировку и захоронение отходов, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду, НДС. Только 3 рубля от суммы идут на затраты Регионального оператора, однако в них также входят услуги ЕРЦ (Единый информационно-расчетный центр - прим. ред.) и закупка контейнеров. Кроме того, часть суммы выделяется на новые проекты в сфере сортировки и переработки мусора.

"Мы вводим пилотные проекты по раздельному сбору, проводим исследования. Однако на данном этапе сознательных граждан, готовых содействовать этому, на самом деле мало. Сейчас у нас две огромные мусоросортировки на территории Набережных Челнов. Мы оплачиваем транспортировку, обработку, переработку. Раньше они не принимали весь объем мусора в городе, а теперь все идет только через них. Ни один кубометр не пропадет, никуда налево не уедет! И мы оплачиваем все это. До регоператора, до мусорной реформы такого не было. Кроме того, запущены новые маршруты для обслуживания даже самых отдаленных деревень, - рассказывают о нововведениях "Гринта". - Мы также закупаем контейнеры для раздельного сбора, делаем памятки по обращению с ними, обучаем население".

Корреспондент ProKazan.ru обратился и к казанскому общественному движению "Нет МСЗ". Активисты, некогда объединенные темой мусоропереработки, рассказали, как они оценивают мусорную реформу 2019 года на территории Татарстана.

Антон Голубков из движения

"Они ничего не делают (речь идет о региональном операторе Запада Татарстана УК "ПЖКХ" - прим. ред.) Новых мощностей по сортировке и переработке нет, и вряд ли появятся. Свалка ускоренно заполняется под руководством эффективных управленцев. Жители жалуются на вонь. По всей видимости, технология захоронения нарушается. По фандоматам я уже объяснял, что это фикция, не решающая проблемы, а усугубляющая её. По-прежнему двухконтурный сбор отходов, который не приводит к улучшению качества вторичного сырья. Новых баков для РСО по 5 и более фракциям нет. Я их не видел. В поселках до сих пор сбор отходов осуществляется бункерами. Там до сих пор не организовали контейнерные площадки, нет баков для раздельного сбора отходов. И мусор из поселков да и из города тоже напрямую идёт на свалку без сортировки. Никаких изменений в позитивную сторону я не вижу", - рассказал активист движения Антон Голубков.

Несмотря на то, что встреча не смогла разъяснить все имеющиеся вопросы, она показала возможность диалога. Региональный оператор "Гринта" озвучил идею, с которой не могли не согласиться присутствующие: раздельный сбор - это то, к чему должны прийти все, и хотя пока не каждый готов вкладывать в будущее, которое невозможно потрогать руками, мусоропереработка - это та область, которая это будущее определит.