Коронавирус в Татарстане: оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим в регионе

За сутки в Татарстане зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 7 человек отвезли в больницу, остальные проходят лечение дома.

«Среди заболевших один ребенок до 18 лет, 5 пенсионеров от 50 до 60 лет и трое от 70 до 80 лет, остальные в возрастном промежутке от 18 до 50 лет», - говорится в сообщении.

В Казани вирус выявили у 36 местных жителей.

По сообщениям оперштаба в Татарстане за сутки выздоровело 162 пациента.

Напомним, на онлайн-конференции замглавы Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала, будут ли продлять школьные каникулы в условиях коронавируса.