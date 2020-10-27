Коронавирус в Татарстане: оперштаб региона опубликовал свежую статистику

На утро 27 октября в Татарстане зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«10 человек отвезли в больницу, 35 лечатся дома. Среди заболевших двое детей до 18 лет, 14 человек от 30 до 50 лет, от 50 до 60 лет – 10 человек, от 60 до 70 лет – 7 человек, от 70 до 80 лет 4 человека, от 80 до 90 лет один человек», - говорится в сообщении.

Из общего числа заболевших 28 – жители Казани.

За сутки 155 человек выздоровели.

Напомним, Роспотребнадзор России ввел всеобщий масочный режим.