Роспотребнадзор Татарстана рассматривает вопрос о введении ограничении режима работы кафе и баров

В Татарстане рассматривают вопрос о введении ограничения режима работы кафе и ресторанов. Ранее Роспотребнадзор России выпустил постановление, в котором говорится о введении всеобщего масочного режима и рекомендациях регионам. Среди них есть ограничение режима работы заведений общепита с 23:00 до 06:00.

«Вопрос будет рассматриваться. Решение огласит оперштаб Татарстана», - цитирует «Татар-информ» пресс-службу Роспотребнадзора по региону.

Напомним, в республике за сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом.