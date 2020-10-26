В Роспотребнадзоре Татарстана попросили «стучать» на «коронавирусных» пациентов, которые гуляют

На онлайн-конференции глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала о том, как проходит контроль пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома.

"Если диагноз ковид у пациента подтвердили и назначили ему лечение на дому, то к нему приходит врач и наблюдает за лечением. При этом он вручает постановление на изоляцию, в котором четко обозначены условия пребывания дома, запрет на выход из дома. Контроль осуществляется участковыми врачами. Да, у нас, возможно, есть случаи несоблюдения постановлений, но если вы стали свидетелем того, как "коронавирусный" пациент прогуливается по магазинам, просим вас обратиться в Роспотребнадзор, мы уже привлечем их к административной ответственности", - отметила спикер.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом.