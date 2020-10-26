Президент Татарстана: «В регионе ситуация с коронавирусом напряженная, но контролируемая»

На утреннем совещании президент Татарстана отметил, что в республике напряженная, но контролируемая ситуация с распространением коронавируса.

Рустам Минниханов поручил Минздраву региона сохранить оказание плановой медпомощи и обеспечить необходимое количество койко-мест. По данным ведомства на сегодня в Татарстане готово 1,2 тысяч резервных коек, их будут использовать при необходимости.

Также президент отметил о контроле наличия лекарств и средств индивидуальной защиты у медперсонала.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом.