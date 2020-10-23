Наверх

Новости Казани и РТ

09:16, сегодня
Стало известно, какая зима ждет жителей Татарстана
11:29, сегодня
«Осеннее обострение продолжается»: неадекватная женщина в Казани кидала камни в машины
11:27, сегодня
Лига Чемпионов 20/21: фавориты и темные лошадки
16:57, 21.10.2020
«А это еще куда?»: казанцы тестируют приборы из магазина для взрослых
10:59, сегодня
В жилом массиве Казани установили карантин по бешенству
10:57, сегодня
Академик рассказал, являются ли дети главным переносчиком коронавируса
10:31, сегодня
В Минздраве Татарстана рассказали, от чего чаще всего умирают «коронавирусные» пациенты
15:05, 21.10.2020
Врач лечит, а природа исцеляет
10:00, сегодня
Конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» стартовал
09:36, сегодня
В Татарстане побит абсолютный рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки
09:27, сегодня
Стало известно, сколько человек переболели коронавирусом в Челнах
10:54, 20.10.2020
“Принесите тряпочку, пожалуйста”: как оконщики обманывают наивных татарстанцев и как не попасться
09:00, сегодня
Портфель инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ превысил 1 трлн рублей
20:05, 22.10.2020
Очередной ковидный госпиталь и надвигающаяся гололедица: итоги дня в Татарстане
19:59, 22.10.2020
«Тебе и твоим родственникам будет »*****": в Казани организатор судится с Бузовой после ее концерта
19:59, 22.10.2020
Путин рассказал, нужно ли вводить жесткие меры из-за распространения коронавируса
19:29, 22.10.2020
В Дагестане полицейские били 14-летнюю девочку, чтобы она обвинила мужчин в групповом изнасиловании
18:45, 22.10.2020
Четверг в Челнах: оправдательный вердикт от присяжных, проезд дорожает, массовые проверки на дорогах
18:30, 22.10.2020
Комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 23 сентября
17:15, 22.10.2020
Выпускник Казанской православной духовной семинарии умер от коронавируса
16:51, 22.10.2020
Жителя Татарстана, который изнасиловал бывшую сожительницу и ее дочь, заключили под стражу
16:32, 22.10.2020
«Чуть не умерла от боли»: в Марий Эл из-за ковидных пациентов не хватает анестезиологов
15:57, 22.10.2020
С конца октября в Казани изменится расписание автобуса «ЖК Салават Купере – Юдино»
15:30, 22.10.2020
Банк «Открытие»: 80% жителей ПФО планируют встретить Новый год дома в кругу семьи
14:43, 22.10.2020
Карантин закончился: в Татарстане открыли для посещения Раифский монастырь
14:31, 22.10.2020
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий
14:08, 22.10.2020
Очевидцы: в Татарстане в жилом районе заметили лису с кошкой в зубах
13:49, 22.10.2020
В клинике КФУ в Казани откроют госпиталь для «коронавирусных» пациентов
13:24, 22.10.2020
Исследование: казанцы боятся беспилотного метро
12:11, 22.10.2020
«Цирк за 30 рублей»: в Казани водители автобусов подрались
11:37, 22.10.2020
Татарстан побил новый рекорд по заболевшим коронавирусом. Оперштаб опубликовал свежую статистку
11:26, 22.10.2020
Госавтоинспекция в пятницу устроит проверку водителям Казани
11:00, 22.10.2020
Спрос на кредиты наличными в ВТБ вырос на 20% после снижения ставки
10:36, 22.10.2020
В Казани наркокурьер прикинулся полицейским и хотел задержать «коллегу»
10:05, 22.10.2020
«Уехали без документов, одежды»: челнинская певица обвинила бывшего мужа в похищении детей
09:25, 22.10.2020
Легковушка в Казани вылетела на трамвайные пути
09:09, 22.10.2020
Папа римский призвал узаконить однополые браки. Об этом он сказал уроженцу Казани
09:03, 22.10.2020
Геймерам обеспечили подключение к World of Tanks с минимальными задержками
20:26, 21.10.2020
Главное за день в Татарстане: отмена концертов, дополнительные выходные, бунтарка в троллейбусе
18:37, 21.10.2020
Источник: в Казани под Ленинской дамбой нашли тело мужчины
18:27, 21.10.2020
Среда в Челнах: дети без горячего питания, первый снег, сын зарезал мать
17:31, 21.10.2020
Челнинец, жестоко избивший ребенка за царапину на окне, предстанет перед судом
17:25, 21.10.2020
В Татарстане могут ограничить время работы общепита
17:00, 21.10.2020
Оперштаб Татарстана рассказал, сколько человек умерло от коронавируса за сутки
16:30, 21.10.2020
Депутат из Татарстана на «наглухо» затонированном автомобиле врезался в легковушку: погиб инвалид
16:25, 21.10.2020
В Татарстане могут отменить массовые концерты
16:00, 21.10.2020
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой от 3%
15:44, 21.10.2020
Эксперт назвал самый неэффективный метод борьбы с коронавирусом
14:42, 21.10.2020
Под Челнами пьяный мужчина зарезал свою 80-летнюю мать
14:30, 21.10.2020
«Не заражайте меня, закройте рот!»: в троллейбусе Казани девушка отказалась надеть маску
14:06, 21.10.2020
Что слушает известный артист Татарстана Элвин Грей: топ-10 неожиданных треков из плейлиста певца
14:00, 21.10.2020
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «Открытие» на уровне ruАА-
13:43, 21.10.2020
Уроженец Татарстана назначен командиром Международной космической станции
13:16, 21.10.2020
В Татарстане юные знакомые пенсионерки убили ее и ограбили
12:32, 21.10.2020
Суд отказался арестовывать главу исполкома Муслюмовского района
12:10, 21.10.2020
В Кировском районе Казани ночью сгорела иномарка
11:43, 21.10.2020
Встреча ЛГБТ-молодежи и министра по делам молодежи в Татарстане пройдет в закрытом формате
11:18, 21.10.2020
В Татарстане под колесами «Фольцвагена» погиб пешеход, который перебегал дорогу в темноте
11:15, 21.10.2020
Коронавирус в Татарстане: оперштаб опубликовал свежую статистику
10:53, 21.10.2020
Нового главу Исполкома выбрали депутаты в Казани
10:43, 21.10.2020
«Почти Джеки Чан»: в казанском дворе сняли весьма зрелищную драку
10:30, 21.10.2020
Челнинка получила маткапитал за вымышленного ребенка
10:19, 21.10.2020
В Казани рассказали, кто чаще всего нарушает масочный режим
08:58, 21.10.2020
Группа ВТБ вернёт деньги за квартиру при потере права собственности
08:28, 21.10.2020
Стало известно, как будут жители Татарстана отдыхать в ноябре
20:26, 20.10.2020
Мужчина изнасиловал сожительницу и ее дочь: в Татарстане объявили план «Перехват»
20:06, 20.10.2020
Каждый «охотник за успехом» желает знать, как его достичь
20:04, 20.10.2020
Главное за день в Татарстане: крушение вертолета, смерти от ковида, режим нерабочих дней
18:30, 20.10.2020
В Татарстане заметили медведицу с медвежонком
18:01, 20.10.2020
Топ чиновников Татарстана, которые не любят носить маски и не стесняются это показывать
17:21, 20.10.2020
«Народ ненавидит такие действия»: челнинец жалуется на слишком жесткие антиковидные меры
17:21, 20.10.2020
Абоненты Tele2 купили минут на 3,5 века непрерывных разговоров
17:18, 20.10.2020
Оперштаб Татарстана перестал сообщать, в каких районах скончались «коронавирусные» пациенты
17:04, 20.10.2020
8-летний мальчик в Казани получил травму на спортплощадке
16:33, 20.10.2020
Источник: информация о жесткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась
16:03, 20.10.2020
Информацию о крушении вертолета проверяют оперативные службы в Татарстане
16:00, 20.10.2020
ВТБ в Татарстане начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса
15:21, 20.10.2020
Татарстанцы смогут бесплатно пройти тест на коронавирус
12:41, 20.10.2020
В Челнах два полуторагодовалых ребенка сбежали из детского сада
09:00, 20.10.2020
В Челнах автомобиль от столкновения перевернулся на крышу
18:09, 19.10.2020
Понедельник в Челнах: девушка под наркотиками в поликлинике, инвалиды требуют автобусы
16:38, 19.10.2020
Власти скрывают?: оперштаб Татарстана перестал сообщать местонождение умерших от ковида пациентов
16:18, 19.10.2020
Эпидемиолог рассказал, сколько человек будет болеть коронавирусом в России на пике инфекции
15:00, 19.10.2020
«Туалеты разбомбили»: челнинец жалуется, что работникам КАМАЗа негде справлять нужду
14:12, 19.10.2020
Родители детей-инвалидов требуют вернуть большие автобусы в Челны: они не могут доехать до больницы
11:49, 19.10.2020
В Челнах девушка «под наркотиками» пришла в поликлинику за помощью и удивила всех своим видом
18:22, 16.10.2020
Пятница в Челнах: два пожара, скандал в школе, врачи совершили чудо
16:02, 16.10.2020
В Минпросвещения рассказали, переведут ли школы на дистанционное обучение из-за коронавируса
15:39, 16.10.2020
Челнинские врачи восстановили кость молодому человеку

Лига Чемпионов 20/21: фавориты и темные лошадки

23.10.2020, 11:27 0 prokazan.ru

Первый тур Лиги Чемпионов сразу обозначил главных фаворитов турнира. Бетторы уже вносят коррективы в первоначальные расклады в группах, и делают ставки в bet365 на победителя состязания.

Выбор Бет365 далеко не случаен. Букмекерская фирма давно зарекомендовала себя флагманом индустрии беттинга и выставляет высокие котировки при минимальном уровне маржи. Все условия бк подробно рассмотрены в независимом обзоре bet365 на популярном беттинг-портале Ratingbet.com.

Какие же команды считают капперы реальными претендентами на "ушастый" кубок в сезоне 20/21? Фаворитов три:

- "МанСити";

- "Бавария";

- "Ливерпуль".

МанСити

Уже 14 лет владеют манчестерским клубом богатые арабские шейхи. Клуб уже выиграл много внутренних трофеев, включая титул чемпиона АПЛ. В европейских кубках "горожане" не могут даже пройти в финал Лиги Чемпионов. Хотя уже четвертый сезон коллективом управляет сам Пеп Гвардиола. 

В прошлом сезоне создалось впечатление, что все силы "горожане" сосредоточили на победе в Лиге Чемпионов. Во внутреннем чемпионате шансов на титул не оставалось. Манкунианцы целенаправленно готовились к Лиге Чемпионов. Но "горожане" сенсационно уступили скромному французскому клубу в четвертьфинале.

В новом сезоне "МанСити" выделил большую сумму на трансферы. Состав пополнили звездные игроки, которые укрепили проблемную оборону. Теперь "МанСити" команда без слабых мест.

Ливерпуль

Добыв титул чемпиона АПЛ впервые за 30 лет, Клопп снял напряжение и давление на клуб. Теперь можно начинать поход за новыми титулами. Команда не полностью выработала свой потенциал и точечные трансферы укрепили ротацию клуба. 

Несколько подмывает шансы "красных" недавно полученная травма основного центрдефа Ван Дейка. У клуба достаточно средств, чтобы в зимнее трансферное окно закрыть проблемную позицию.

Бавария

На сегодняшний момент "баварцы" явный фаворит состязания. Дело даже не в разгроме, который они учинили "Атлетико". Состав еще больше укрепился, игра стала мощнее.

"Темная лошадка" - Боруссия Дортмунд  

Дортмундцы обладают самым скоростным составом в Европе. Развитие атаки происходит моментально. В нападении собраны игроки высокого уровня. Холланд, Санчо, Рейна - будущие суперзвезды. Их гармонично дополняют ветераны Витсель и Хуммельс. Такой сплав молодости и опыта может дать отличный результат.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» стартовал
Комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 23 сентября
Банк «Открытие»: 80% жителей ПФО планируют встретить Новый год дома в кругу семьи
Геймерам обеспечили подключение к World of Tanks с минимальными задержками
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «Открытие» на уровне ruАА-
Банк «Открытие» запустил рекламную кампанию новых кредитных продуктов для компаний МСБ
Из культурной столицы в Москву: Yota составила рейтинг популярных направлений для отдыха
Стала известна дата показа сериала «Иванько» на ТНТ с Линой Миримской и Валей Мазуниной!
Банк «Открытие» достиг рекордных показателей в розничном кредитовании
Банк «Открытие» вдвое увеличил выдачу ипотеки в Татарстане
Банк «Открытие» расширил географию доставки дебетовых карт до 138 российских городов
Михаил Задорнов: «Банковская система выдержит новый карантин»
Банк «Открытие»: 41% жителей ПФО в той или иной степени считают себя удачливыми в денежных делах
Noize MC и Монеточка спели про перепотребление и предложили жить без остатка
Мамы Татарстана бесплатно научатся основам бизнеса и смогут побороться за грант 100 тысяч рублей
Юлия Галина возглавит дирекцию по бренду и маркетинговым коммуникациям Билайн
Билайн представляет связь по-новому – Связь Z
Банк «Открытие» предложил предпринимателям акцию «Двойная польза»
В поисках потерявшихся людей отряду «Лиза Алерт» будет помогать нейросеть
Марьяна Спивак: «Все разведённые стервы с детьми сразу предлагаются мне!»
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

08:56, сегодня
Мать из Челябинска выбросила труп ребенка, а затем сообщила, что его украли
16:17, 22.10.2020
Госдума «заморозит» накопительную пенсию россиян
11:30, 19.10.2020
Безопаснее и выгоднее: «КАРО» запустила специальное предложение на онлайн-билеты
10:19, 19.10.2020
Сеть кинотеатров «КАРО» покажет прямую трансляцию турнира UFC 254: ХАБИБ vs. ГЭТЖИ
14:19, 22.10.2020
Трупы умерших от коронавируса нашли в подвале больницы Барнаула
10:48, 22.10.2020
Житель Мордовии пробрался в бюстгальтер пенсионерки, чтобы совершить кражу
09:28, 19.10.2020
От разочарования до находки: сценарий, по которому ищут квартиру большинство казанских семей
08:45, 22.10.2020
Депутат, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса, заболел COVID-19
19:58, 21.10.2020
Стало известно, когда в России произойдет естественный спад заболеваемости коронавирусом
09:42, 21.10.2020
Вирусолог рассказал, кому не поможет вакцина от коронавируса
18:18, 20.10.2020
Вторник в Челнах: народ «ненавидит» антиковидные меры,а пьяный водитель потерпел неудачу
17:44, 20.10.2020
Мужчина из Нижнего Тагила стрелял по банкам и застрелил 8-летнего мальчика
16:37, 20.10.2020
В Минздраве рассказали, у кого хуже всех вырабатываются антитела к коронавирусу
12:09, 20.10.2020
Гастарбайтеры изнасиловали 14-летнюю школьницу в центре Москвы
11:38, 20.10.2020
Вирусолог рассказал о последствиях коронавируса, которые сохраняются и после выздоровления
12:34, 19.10.2020
В Москве беременная женщина застрелила мужа и покончила с собой
21:37, 18.10.2020
Мужчина сбежал из ковидной больницы. Через несколько месяцев его тело нашли в лесу
19:05, 18.10.2020
Россияне назвали странные осложнения, которые вызвал у них коронавирус
11:08, 18.10.2020
Ученые рассказали, обладатели какой группы крови более устойчивы к коронавирусу
17:54, 17.10.2020
Мать в Саратове выкинула из окна двоих детей
09:09, 17.10.2020
В Уфе двое молодых людей отравились угарным газом. Молодой человек погиб
07:12, 16.10.2020
Врач рассказал, как выявить коронавирус при бессимптомном течении
14:41, 15.10.2020
Отчим в Крыму изнасиловал свою 5-летнюю падчерицу, а затем утопил ее в ванной
12:20, 14.10.2020
Российские ученые разработали новое лекарство от коронавируса
09:19, 14.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от коронавируса
20:51, 13.10.2020
Пожарная машина насмерть сбила ребенка в Архангельске
09:26, 13.10.2020
Академик рассказал, что может победить коронавирус
09:03, 12.10.2020
В Минздраве рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса
17:58, 11.10.2020
Стало известно, какие товары после пандемии коронавируса поднимутся в цене
13:54, 11.10.2020
Вирусолог спрогнозировал, когда ожидать нового пика заболеваемости коронаврусом
10:52, 11.10.2020
Риэлтор рассказал, как сэкономить на ипотеке почти миллион
10:32, 11.10.2020
«Будете паниковать - вас и маска не спасет»: Онищенко заявил о вреде «жестких» ограничений по ковиду
15:00, 10.10.2020
Волдыри на ногах и еще два новых неочевидных симптома коронавируса назвали ученые
20:23, 09.10.2020
Эпидемиолог рассказала, от какой еды стоит отказаться во время пандемии коронавируса
19:07, 08.10.2020
В Минздраве заявили, что предстоящие выходные россиянам нужно провести дома
08:32, 08.10.2020
Пенсионер лишился ноги и погиб, помогая женщине припарковаться
08:33, 05.10.2020
Вирусолог рассказал, когда переболевшие коронавирусом могут заразиться вновь
16:26, 04.10.2020
В Башкирии в лесу грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке
14:53, 04.10.2020
Около тысячи учителей по России заразились коронавирусом в первую неделю сентября
10:15, 04.10.2020
Стало известно, какие погодные условия ожидают россиян в октябре
12:21, 02.10.2020
Мужчин-геев подозревают в торговле детьми из-за обращения к суррогатным матерям
07:01, 30.09.2020
В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей
07:01, 29.09.2020
В России появились первые весточки второй волны коронавируса
07:01, 28.09.2020
Пилюля по цене золота: препарат от коронавируса будет стоить 8 тыс. рублей
18:04, 26.09.2020
Правительство РФ повысило тарифы на электроэнергию и газ
14:59, 26.09.2020
Стало известно, как в России проходят испытания вакцины от СOVID-19 на беременных и детях
07:01, 25.09.2020
Вот это новость: в 2021 году увеличат размер пенсии
07:01, 24.09.2020
Стало известно, какие выплаты полагаются семьям с тремя детьми
07:01, 23.09.2020
В России могут появится бессрочные пособия
07:01, 21.09.2020
В Госдуме предложили ввести студенческий капитал
17:31, 19.09.2020
Кто не успел, тот не получит деньги: заявления на ряд выплат можно подать только до 30 сентября
16:34, 19.09.2020
Ученые выяснили главный способ распространения коронавируса
07:01, 18.09.2020
Ура, нашли! Определен новый эффективный способ победить коронавирус
07:01, 17.09.2020
Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт квартиры
07:01, 16.09.2020
Стало известно, как будут учиться школьники в 2021 году
07:01, 15.09.2020
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
08:01, 14.09.2020
Россияне могут получить новые выплаты на детей в сентябре
07:01, 14.09.2020
Стало известно, чем коронавирус опасен для детей
07:01, 11.09.2020
Закупаемся: в случае второй ковидволны вновь закроют магазины
07:01, 09.09.2020
В российских школах могут ввести уроки сексуального просвещения
07:01, 08.09.2020
Не зря боялись: в России ряд школ перешел на дистанционное обучение
07:01, 07.09.2020
Назван один из самых полезных продуктов на земле
09:01, 04.09.2020
Стало известно, какие школьники активно распространяют коронавирус
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться