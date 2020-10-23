Первый тур Лиги Чемпионов сразу обозначил главных фаворитов турнира. Бетторы уже вносят коррективы в первоначальные расклады в группах, и делают ставки в bet365 на победителя состязания.

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Какие же команды считают капперы реальными претендентами на "ушастый" кубок в сезоне 20/21? Фаворитов три:

- "МанСити";

- "Бавария";

- "Ливерпуль".

МанСити

Уже 14 лет владеют манчестерским клубом богатые арабские шейхи. Клуб уже выиграл много внутренних трофеев, включая титул чемпиона АПЛ. В европейских кубках "горожане" не могут даже пройти в финал Лиги Чемпионов. Хотя уже четвертый сезон коллективом управляет сам Пеп Гвардиола.

В прошлом сезоне создалось впечатление, что все силы "горожане" сосредоточили на победе в Лиге Чемпионов. Во внутреннем чемпионате шансов на титул не оставалось. Манкунианцы целенаправленно готовились к Лиге Чемпионов. Но "горожане" сенсационно уступили скромному французскому клубу в четвертьфинале.

В новом сезоне "МанСити" выделил большую сумму на трансферы. Состав пополнили звездные игроки, которые укрепили проблемную оборону. Теперь "МанСити" команда без слабых мест.

Ливерпуль

Добыв титул чемпиона АПЛ впервые за 30 лет, Клопп снял напряжение и давление на клуб. Теперь можно начинать поход за новыми титулами. Команда не полностью выработала свой потенциал и точечные трансферы укрепили ротацию клуба.

Несколько подмывает шансы "красных" недавно полученная травма основного центрдефа Ван Дейка. У клуба достаточно средств, чтобы в зимнее трансферное окно закрыть проблемную позицию.

Бавария

На сегодняшний момент "баварцы" явный фаворит состязания. Дело даже не в разгроме, который они учинили "Атлетико". Состав еще больше укрепился, игра стала мощнее.

"Темная лошадка" - Боруссия Дортмунд

Дортмундцы обладают самым скоростным составом в Европе. Развитие атаки происходит моментально. В нападении собраны игроки высокого уровня. Холланд, Санчо, Рейна - будущие суперзвезды. Их гармонично дополняют ветераны Витсель и Хуммельс. Такой сплав молодости и опыта может дать отличный результат.