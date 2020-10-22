Жителя Татарстана, который изнасиловал бывшую сожительницу и ее дочь, заключили под стражу

22 октября Кировский районный суд в Казани избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней и бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Ходатайство следствия удовлетворено. Подозреваемый заключен под стражу до 20 декабря 2020 года», - говорится в сообщении.

Напомним, мужчина ворвался в квартиру бывшей сожительницы в Юдино, связал ее 13-летнего сына и 17-летнюю дочь, изнасиловал сначала женщину, а после несовершеннолетнюю. Силой посадил сожительницу в машину и увез в неизвестном направлении. Мужчину поймали в соседней республике.