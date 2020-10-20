Мужчина изнасиловал сожительницу и ее дочь: в Татарстане объявили план «Перехват»

20 октября в Татарстане полицейские объявляли план "Перехват", в ходе которого задержали 44-летнего подозреваемого в изнасиловании сожительницы и ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

"В 15:37 поступило сообщение о том, что подозреваемый изнасиловал бывшую сожительницу и ее малолетнюю дочь. Сам сбежал. Сотрудники поймали подозреваемого в республике Марий Эл в поселке Сатурн", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, мужчина связал 13-летнего мальчика и бывшую сожительницу, а 17-летнюю дочь сожительницы изнасиловал. То же самое он совершил с женщиной. После этого он насильно усадил женщину в машину и увез в неизвестном направлении.

На данный момент, возбуждены уголовные дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.