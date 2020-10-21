В Татарстане могут отменить массовые концерты

На онлайн-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что организаторам массовых концертов отменить их.

«Мы не рекомендуем эти фан-зоны, либо если это возможно, то ограничить количество человек в фан-зоне. На концертах будет контроль. На сегодня заболеваемость ОРВИ растет, пока рекомендации всем организаторам массовых мероприятий отложить до стабилизации ситуации, либо перенести, или можно провести их в онлайн-формате», - сказала Любовь Авдонина.

При этом спикер отметила, что на данный момент эпидемиологическая ситуация позволяет избегать строгих запретов.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 44 случая заражения коронавируса.