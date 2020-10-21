«Не заражайте меня, закройте рот!»: в троллейбусе Казани девушка отказалась надеть маску

В соцсети появилось видео, где в казанском троллейбусе пассажиры и кондуктор налетели на девушку, которая отказалась надеть маску.

«Неужели так сложно надеть маску, ведь это опасно для окружающих, все и так стоят вплотную друг к другу», - подписали ролик авторы.

В троллейбусе развернулась настоящая дискуссия. Пассажиры и кондуктор в буквальном смысле готовы были вытолкнуть девушку из транспорта. Далее диалог:

Пассажир: «Нельзя себя ставить выше других!»

Девушка: «Я не ставлю себя выше других»

Пассажир: «Да выведете ее, остановите троллейбус, а мы поможем»

Девушка: «Как я могу кого-то заразить, если я здорова»

Пассажиры: «Откуда мы знаем, что вы здоровы».

В итоге одна из женщин грубо ответила девушке: «Рот закройте и делайте как все, не заражайте меня закройте рот и не дышите».

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусом.