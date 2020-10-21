«Не заражайте меня, закройте рот!»: в троллейбусе Казани девушка отказалась надеть маску

В соцсети появилось видео, где в казанском троллейбусе пассажиры и кондуктор налетели на девушку, которая отказалась надеть маску.
«Неужели так сложно надеть маску, ведь это опасно для окружающих, все и так стоят вплотную друг к другу», - подписали ролик авторы.
В троллейбусе развернулась настоящая дискуссия. Пассажиры и кондуктор в буквальном смысле готовы были вытолкнуть девушку из транспорта. Далее диалог:
Пассажир: «Нельзя себя ставить выше других!»
Девушка: «Я не ставлю себя выше других»
Пассажир: «Да выведете ее, остановите троллейбус, а мы поможем»
Девушка: «Как я могу кого-то заразить, если я здорова»
Пассажиры: «Откуда мы знаем, что вы здоровы».
В итоге одна из женщин грубо ответила девушке: «Рот закройте и делайте как все, не заражайте меня закройте рот и не дышите».
Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусом.
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