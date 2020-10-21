Стало известно, как будут жители Татарстана отдыхать в ноябре

В Минтруда Татарстана рассказали, как жители республики будут отдыхать в ноябре.

Согласно общероссийскому производственному календарю, 4 ноября является нерабочим праздничным днем - страна отмечает День народного единства. У татарстанцев будет один дополнительный выходной - это 6 ноября, День Конституции РТ. Таким образом, рабочими будут 2, 3 и 5 ноября, 3 и 5 рабочий день должен быть сокращен на один час.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 декабря в следующем году станет выходным днем.