Приволжская транспортная прокуратура проверяет информацию о крушении вертолета в Татарстане

20 октября очевидцы сообщили, что в Пестречинском районе Татарстана произошло крушение вертолета. Как сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры на данный момент в предполагаемый район крушения выехали оперативные службы, информация уточняется.

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, около 14:26 поступило сообщение, что вблизи п.Богородское упал вертолет.

«К месту возможного происшествия направлены все оперативные службы. По состоянию на 15%45 поисковые работы результатов не дали», - сообщает пресс-служба ведомства.