«Как будто напополам»: в соцсетях Казани появилась информация о женщине, выпавшей из окна

В социальных сетях появилась информация о том, что из окна квартиры 62 на улице Чуйкова выпала женщины. Она упала прямо на лестничный подъем перед входом в многоквартирный дом.

"Чуйкова, 62. Женщина выпала из окна. Полиция обходит квартиры и выясняет обстоятельства происшествия...

7 ч", - сообщил автор в соцсетях.

В комментариях жители с ужасом отметили, что женщина упала "как будто напополам" и что "каждый день падают женщины".

Напомним, что подобный случай произошел пару дней назад. Молодая девушка в Казани выпала с балкона 18 этажа.