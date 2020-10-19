Стала известна дата показа сериала «Иванько» на ТНТ с Линой Миримской и Валей Мазуниной!

Ироничную и жизненную комедию о том, как принять себя и свои проблемы, покажут уже в ноябре.

2 ноября в 20.00 ТНТ начнет показ комедийного сериала «Иванько» — трогательной истории о том, как на первый взгляд непохожие друг на друга люди пытаются наладить свою жизнь, а в итоге запутываются еще больше и попадают в забавные, нелепые, знакомые каждому из нас ситуации.

«Иванько» — это жизненная комедия, которая родилась из наблюдений ее авторов — компании Good Story Media — за тем, как разные люди переживают провалы, справляются с проблемами разных масштабов, переживают одиночество, чувствуют себя не в своей тарелке и т.д.

В центре сюжета «Иванько» — дружеские отношения трех женщин: скромной учительницы английского и психолога Вали, преподавательницы танцев и разбитной тамады Насти и учительницы биологии Ярославы. Героиням чуть за 30, и каждой из них кажется, что проблемы подруги куда серьезнее, чем ее собственные. С одной стороны, желание во что бы то ни стало помочь и научить всех жизни выглядит комично, с другой — это вмешательство помогает понять, что на самом деле они несчастны, и с этим пора разобраться. Но этот путь оказывается не так уж и прост. В погоне за счастьем подруги постоянно спотыкаются, наступают на одни и те же грабли, усугубляя и без того навалившиеся проблемы с личной жизнью, работой, родителями.

Главные роли в «Иванько» играет дуэт характерных комедийных актрис Лины Миримской и Вали Мазуниной, также в ролях — Виктория Заболотная, Денис Шведов, Анастасия Акатова, Елена Шевченко, Алексей Вертков, Михаил Тройник и др.

Креативный продюсер сериала Ксения Воронина: «С дуэтом Лины Миримской и Вали Мазуниной нам очень повезло. Комедийных актрис найти очень сложно, они все на вес золота. Не просто понимать юмор, а уметь его передать, сделать это не гротескно и не пошло — тонкий талант. Лина и Валя в этом плане идеальная пара!

Лина пришла на пробы в самом начале кастинга, показала сцену, и мы ухохотались, сразу поняли – вот она! Дальше искать никого не хотелось. А Валя сначала упиралась, говорила, что это будет похоже на то, что она уже делала… Но после читки сценария выяснилось, что это совсем не то, что она делала раньше, это для нее эксперимент, ради которого комплексы пришлось оставить за площадкой. А еще Лина и Валя как люди друг с другом совпадают, у них теплые отношения, они дружат. Этот симбиоз виден на экране, они смогли сделать своих героинь жизненными, живыми и узнаваемыми.

Узнаваемость — вообще один из критериев, по которому мы создавали «Иванько». Нам было важно сделать похожий на жизнь, ироничный сериал. Потому что мы понимаем — не все совершенно, все неидеальны, и лучший способ с этим мириться – это самоирония, возможность посмеяться над собой».

«Иванько» — со 2 ноября в 20.00 на ТНТ!