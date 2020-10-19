Жительница Казани отдала полмиллиона рублей мошенникам, чтобы спасти сына

В полицию Казани обратилась 65-летняя местная жительница с заявлением о хищении 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«Женщина рассказала, что ей позвонили, в трубке она услышала голос сына «Мама, я попал в ДТП. Помоги». После этого трубку взял мужчина и представился сотрудником полиции. Он рассказал, что сын женщины стал виновников ДТП, в котором погиб человек, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Но чтобы урегулировать вопрос, женщине нужно было перевести 500 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Женщина взяла все свои сбережения и пошла к банкомату. Там она перевела деньги на разные счета. Позже она пришла домой и рассказала все мужу, который позвонил сыну. У него оказалось все в порядке.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.