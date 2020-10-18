Число жертв коронавируса в Татарстане приближается к сотне. Подтверждено еще две ковидных смерти

В Татарстане подтверждено еще два летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб республики.

Известно, что одним из умерших стал 61-летний казанец, его госпитализировали с внебольничной вирусной пневмонией. Коронавирус был выявлен при лабораторном исследовании. Также подтвердилась смерть от коронавируса у женщины 1963 года рождения; ее доставили в больницу с пневмонией. Состояние пациентки ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

Всего в Татарстане на 18 октября от COVID-19 умерли, согласно статистике, 98 человек. Также продолжает расти заболеваемость: за минувшие сутки в РТ выявили 41 новый случай, чего не происходило с конца июня.