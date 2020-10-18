В Татарстане за минувшие сутки коронавирус нашли у 41 человека. Об этом сообщает оперштаб республики. Последний раз 41 заболевший был выявлен 30 июня.

Два новых случая завозные, 39 человек заразились в результате контакта с больными. Девять человек госпитализировано, 32 пациента лечатся в домашних условиях.

Большинство выявленных случаев - это татарстанцы в возрасте от 30 до 50 лет, их 17, девять заболевших - от 50 до 60 лет, восемь - от 60 до 70, пятеро представителей категории от 18 до 30 лет и два человека в возрасте 70-80 лет.

25 новых случаев за сутки было выявлено в Казани, три - в Зеленодольском районе, по два - в Балтасинском и Нурлатском районах, по одному случаю - в Челнах, а также Альметьевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Нижнекамском, Пестречинском и Спасском районах Татарстана.

Таким образом, с начала пандемии в РТ было отмечено 7,8 тысяч случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 6,7 тысяч пациентов, в 96 случаях летальных исходов среди жителей РТ причиной смерти стал COVID-19.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирус в легкой форме перенес глава Минздрава РТ Марат Садыков; от этого же заболевания скончался президент байкерского клуба в Казани Виталий Хабиб.