Женщина из пансионата для престарелых и инвалидов пожаловалась на принудительную стерилизацию

Людмила Гусева, пациентка Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов в Свердловской области, пожаловалась на принудительную стерилизацию женщин в учреждении.

Руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей, сообщила она телеграм-каналу Baza. На процедуру увозили обманным путем, под предлогом вакцинации. Среди пострадавших - больше 10 женщин, о насильственной стерилизации заявляли сразу несколько женщин.

В Министерстве социальной политики Свердловской области заявили, что ранее таких жалоб не поступало, однако начали по данному факту проверку. В ведомстве также обратили внимание, что женщина рассказывает о произошедшем в 2008 году, поэтому на выяснение обстоятельств может потребоваться время.