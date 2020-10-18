Медики назвали болезнь, при которой вдвое увеличивается риск умереть от коронавируса

Ученые из Великобритании заявили о связи почечной недостаточности и тяжелой формы коронавируса. Работа опубликована в научном издании Anaesthesia. Исследователи отметили, что почечная недостаточность часто наблюдается у больных с COVID-19 в тяжелом состоянии.

Участие в исследовании приняли 372 пациента, поступившие в медучреждение в период с 10 марта по 31 июля. Новая работа показала, что смертность среди людей с нарушением работы почек выше, чем у людей со здоровым органом. Так, из-за хронических заболеваний почек или проблем с органом, вызванных коронавирусом, скончались 107 человек.

Врачи сообщили, что частота острого повреждения почек у большинства пациентов с коронавирусной инфекцией составляет от 3 до 6%, а у пациентов в критическом состоянии - до 15-58%.

Напомним, ранее стало известно об особенностях защиты от коронавируса в зимнее время.