Врач рассказал, как нужно защищаться от коронавируса зимой

Заслуженный врач РФ Александр Карабиненко рассказал об особенностях защиты от COVID-19 в зимний период. По его словам, поведение инфекции зимой мало изучено, поэтому меры должны быть максимальными, в частности, это масочно-перчаточный режим.

"Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. <...> Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов", - сказал Карабиненко в интервью радио "Sputnik".

Он также отметил, что в холодное время года у человека снижается сопротивляемость инфекциям. Напомним, ранее медики рассказали о том, какие признаки могут сопровождать бессимптомное течение коронавируса.