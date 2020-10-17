Стали известны признаки бессимптомного протекания коронавируса

Врач-биофизик рассказала о признаках бессимптомного протекания коронавируса. На заболевание может указывать изменение вкуса и потеря обоняния.

При этом специалист отметила, что пневмония также развивается на фоне коронавируса и в некоторых случаях протекает бессимптомно.

«Пневмония может сопровождаться только повышением температуры, но есть и случаи, когда даже температура не поднимается. Заболевание не всегда проявляется кашлем и насморком», - цитирует РБК врача.

Спикер отметила, что поражение легких сможет выявить только компьютерная томография.

Напомним, в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, где чаще всего жители заражаются коронавирусом.