В морге Казани перепутали тела умерших

Сотрудники морга в Казани перепутали тела умерших ,и чуть не отдали чужого человека вместо родственника местной жительнице.

«Сына женщины вместе с приятелем нашли в квартире на третий день после смерти, они отравились. Тела родителей молодых людей приехали забирать в один день. Женщина заметила, что тело не ее сына, даже одежда была другая, и документы были перепутаны», - сообщает портал kazanfirst.ru со ссылкой на потерпевшую.

При этом сотрудники не признают своей вины, говорят, что у них есть расписка родственников об отсутствии претензий.