«Трамвайчик не болей!»: в Казани местный житель толкал трамвай в гору

Жители Казани сняли одновременно забавное и грустное видео. На кадрах мужчина толкает трамвай в гору.
«Около Арбузова ограничили скорость, теперь не хватает разгона взять подъем», - подписали видео авторы.
В комментариях мужчину назвали местным Халком.
«Этого силача кто-нибудь знает? Наверное постоянный пассажир!»
«У нас ту местный Халк»
«Зато у нас в Татарстане самый длинный трамвайный маршрут»
«Скоро сами будем толкать трамваи».
Напомним, не так давно на улице Гвардейская у трамвая отказали тормоза и он протаранил сразу четыре машины, двигаясь задним ходом.
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