«Трамвайчик не болей!»: в Казани местный житель толкал трамвай в гору

Жители Казани сняли одновременно забавное и грустное видео. На кадрах мужчина толкает трамвай в гору.

«Около Арбузова ограничили скорость, теперь не хватает разгона взять подъем», - подписали видео авторы.

В комментариях мужчину назвали местным Халком.

«Этого силача кто-нибудь знает? Наверное постоянный пассажир!»

«У нас ту местный Халк»

«Зато у нас в Татарстане самый длинный трамвайный маршрут»

«Скоро сами будем толкать трамваи».

Напомним, не так давно на улице Гвардейская у трамвая отказали тормоза и он протаранил сразу четыре машины, двигаясь задним ходом.