Следователи назвали причину ДТП с трамваем на улице Гвардейская в Казани

В Казани следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с трамваем на улице Гвардейская. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«15 октября водитель трамвая №4 не справился с управлением из-за технической неисправности транспорта и протаранил четыре машины. По предварительным данным у трамвая отказал тормозной механизм и коробка передач», - говорится в сообщении.

Сейчас следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.

Напомним, ДТП произошло утром 15 октября, есть пострадавшие.