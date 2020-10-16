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Фото: очевидцы

Следователи назвали причину ДТП с трамваем на улице Гвардейская в Казани

16.10.2020, 15:53 664 9 prokazan.ru

В Казани следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с трамваем на улице Гвардейская. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«15 октября водитель трамвая №4 не справился с управлением из-за технической неисправности транспорта и протаранил четыре машины. По предварительным данным у трамвая отказал тормозной механизм и коробка передач», - говорится в сообщении.

Сейчас следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.

Напомним, ДТП произошло утром 15 октября, есть пострадавшие

ДТП Общественный транспорт Происшествия Татарстан Казань Общество Правоохранители
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комментарии

Горожанин
2
16 октября 2020
16:20
Виноват тот, кто непосредственно проверял тормоза и коробку передач.
Горожанин
0
16 октября 2020
16:59
Одно только плохо: у трамвая нет никакой коробки передач. Там на валу электромотора сидит шестерня которая непосредственно сцеплена с шестерней на колесной паре и все.

И тормозов у трамвая как минимум три не связанных между собой.
Горожанин
1
16 октября 2020
17:55
Бывает вагон отключается, если его хреново обслуживать,
В ответ на комментарий пользователя
Одно только плохо: у трамвая нет никакой коробки передач. Там на валу электромотора сидит шестерня которая непосредственно сцеплена с шестерней на колесной паре и все.

И тормозов у трамвая как минимум три не связанных между собой.
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Горожанин
1
16 октября 2020
17:59
Виноваты смотрите не на рабочих, если годами не давать запч асти и инструменты то техника не чинит я. Если у машины сгорел стартер как минимум нужна новоя обмотка, а лучше новый стартер а не по 30 раз перештопаный из старых запчастей и колхоз навернутый иза того что деньги в управлении попёрли.
В ответ на комментарий пользователя
Бывает вагон отключается, если его хреново обслуживать,
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Горожанин
1
16 октября 2020
18:22
При таков расхищении у Гялявова скоро и в метро будут проблемы.
Обыватель
3
16 октября 2020
18:23
Ты такой умный и дальновидный, я бы тебе точно дал. Дешевая и быстрая любовь интересует? Качественно.
В ответ на комментарий пользователя
Виноваты смотрите не на рабочих, если годами не давать запч асти и инструменты то техника не чинит я. Если у машины сгорел стартер как минимум нужна новоя обмотка, а лучше новый стартер а не по 30 раз перештопаный из старых запчастей и колхоз навернутый иза того что деньги в управлении попёрли.
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Боитесь причину назвать? Оштрафуют?
1
16 октября 2020
20:08
Техника из рашки и из Белоруси - 100% г.. и дерьмо.
Горожанин
1
16 октября 2020
20:55
лучше такие трамваи больше не закупать
Русский обыватель
0
17 октября 2020
00:09
Дорогие друзья! Наш штаб в Казани собирает деньги на публичную лекцию, посвященную толерантности и знакомству с основными принципами ЛГБТ сообщества. В ней вы узнаете, что быть одним из нас - это модно, стильно и прогрессивно, сделаете первые шаги в увлекательный мир! Вот мой номер карты, если желаете сделать пожертвование и оказать помощь нашему делу, о дате лекции будет известно после сбора всей необходимой суммы. 5469 4000 3966 7949

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