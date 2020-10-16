Следователи назвали причину ДТП с трамваем на улице Гвардейская в Казани

В Казани следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с трамваем на улице Гвардейская. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.
«15 октября водитель трамвая №4 не справился с управлением из-за технической неисправности транспорта и протаранил четыре машины. По предварительным данным у трамвая отказал тормозной механизм и коробка передач», - говорится в сообщении.
Сейчас следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.
Напомним, ДТП произошло утром 15 октября, есть пострадавшие.
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И тормозов у трамвая как минимум три не связанных между собой.
И тормозов у трамвая как минимум три не связанных между собой.