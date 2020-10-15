Вся правда о смартфоне, работающем без подзарядки до 50 суток

Blackview - китайский производитель смартфонов. Надо сказать, далеко не самый известный. Так уж получилось, что китайские смартфоны вообще мало кому известны. Однако же у этой модели есть свои поклонники. Да и не первый год компания на рынке. Основной профиль Balckview - это защищённые устройства, однако у производителя есть немало бюджетных смартфонов.

Взять, к примеру, Blackview BV9500 Plus - сверхзащищённый смартфон с функцией рации (подробности можно узнать здесь - https://blackview.pro/bv9500-plus.html). В чём, собственно, необычность? Главная особенность - съемная антенна для использования смартфона в качестве РТТ-рации, большой объем оперативки и громадная батарея. Ко всему прочему, традиционные фишки Blackview - защита от падения, воды, высоких температур и давления. Аппарат можно погружать на до 1 часа на глубину до полуметра. Ко всему прочему, смартфон не боится воздействия высоких температур и может спокойно упасть и не разбиться с высоты почти двух метров. Огромная оперативка для смартфона - 6 ГБ, а также встроенный накопитель на 128 ГБ.

Что касается зарядки, то по заверениям производителя, смартфон может работать без подзарядки до 60 часов в режиме разговора и ещё 18 часов в режиме игры. А в режиме ожидания смартфон и вовсе проработает до 50 суток, что никак, кроме как фантастикой, не назовешь.

Про камеру отдельный разговор. Защищённые смартфоны получают камеры достаточно посредственного качества - ну, просто потому, что смартфоны подобного плана предназначены для другого. Однако у модели BV9500 Pro они выглядят, по крайней мере, на бумаге, солидно. Тыльная двойная камера с разрешением 16 Мп. 13-мегапиксельная "фронталка" с собственной вспышкой.

Для работы в качестве рации на смартфоне даже есть отдельная кнопка. Съемная антенна увеличивает радиус действия сигнала. Кстати, кроме рации в смартфоне есть гироскоп и компас, что вполне пригодится в походной жизни.