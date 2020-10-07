На остановке Техническая в Казани сошел с рельсов трамвай и снес два грузовика

7 октября в Казани на остановке Техническая трамвай №5 сошел с рельсов и снес два грузовика. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
На кадрах трамвай на скорости сходит с рельсов, при этом задевает попутные грузовики. В свою очередь один из грузовиков врезался в киоск. По предварительным данным пострадала вагоновожатая и пассажир трамвая.
В комментариях тут же налетели недовольные казанцы:
«Что 5 трамвай, то горит то вылетает....»
«Что-то с трамваями не то в Казани»
«На этом месте каждую неделю!!!! Из за них стоишь в пробке по 1,5 часа!!!!!»
«Пробки, однако, здравствуйте».
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