Директор школы в Татарстане умерла предположительно от коронавируса

В поселке Васильево в Татарстане директор школы №2 Елена Егорова умерла предположительно от коронавируса. Об этом сообщает ИА «Татар-Информ» со ссылкой на представителей школы.

Также известно, что 52-летняя женщина скончалась в ковид-госпитале на базе Зеленодольской центральной больницы.

При этом, как сообщает ИА, в управлении Роспотребнадзора исключают коронавирус у женщины. Так как среди учеников и преподавателей якобы никто не болел вирусом с начала учебного года.

Напомним, замруководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, что ограничения в регионе все-таки могут быть, но не из-за коронавируса.