Еще две смерти от коронавируса подтвердили в Татарстане

По сообщениям оперштаба в Татарстане зарегистрировали две новые смерти от коронавируса. Скончались житель Казани и жительница Тукаевского района.

74-летнего жителя столицы Татарстана привезли в РКИБ с внебольничной двусторонней пневмонией. Мужчина умер от осложнений хронических заболеваний.

Еще одна пациентка – 75-летняя женщина была доставлена в Тукаевскую ЦРБ с внебольничной двусторонней пневмонией, лечение пациентке не помогло. Коронавирус был подтвержден лабораторно.

Напомним, замруководителя управления Роспотребнадзора сообщила, что ограничения в регионе могут ввести, но не из-за коронавируса.