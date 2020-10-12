Роспотребнадзор по Татарстану: ограничения могут быть, но не из-за коронавируса

На пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что ограничения в регионе все-таки могут быть, но не из-за коронавируса и не такие жесткие.

«Пока мы не планируем какие-либо ограничения, я имею в виду ситуацию с коронавирусом. Но могут быть ограничения из-за ОРВИ, мы предполагаем локальные введение ограничений. То, что мы делаем каждый сезон. Это ограничение на посещение пациентами больниц, ограничения массовых и культурных мероприятий и разобщение детских коллективов (20% отсутствующих детей)», - отметила Любовь Адвонина.

Также спикер отметила, что на данном этапе, при строгом соблюдении мер профилактики не только гражданами, но и организациями, вводить ограничения не придется.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом.