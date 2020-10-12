Марьяна Спивак: «Все разведённые стервы с детьми сразу предлагаются мне!»

12 октября на ТВ-3 стартует «Эпидемия» - сериал по роману «Вонгозеро», сумевший предсказать атаку смертельно опасного респираторного вируса и ставший международным хитом. Это всего второй в истории проект из России, который вышел на одном из крупнейших стриминговых сервисов планеты в премиальной категории Netflix Original – и сходу ворвался в топ-10 самых популярных проектов платформы.

В России «Эпидемия» появится в бесплатном доступе на телеканале ТВ-3, где будет выходить по будням, с понедельника по четверг, в 19:30. Актриса Марьяна Спивак, исполнившая в сериале одну из главных ролей – брошенной жены, оставшейся с маленьким сыном – рассказала, что спасало её во время зимних съёмок в Архангельской области и в лесах Подмосковья, и каким ей видится второй сезон сериала.

Марьяна, что всплывает в вашей памяти в первую очередь, когда вас спрашивают о съёмках «Эпидемии»?

Зима, бесконечный холод, все постоянно по очереди болеют. Эти съёмки были достаточно тяжёлыми. Мы часто работали без перерыва, потому что были очень ограничены световым днём, и обед на площадке, был, как говорится, «текущим» - в зависимости от обстоятельств. Но, при этом, несмотря на все сложности, мы были очень дружной командой, и для нас это был период такого «счастливого апокалипсиса». Нам всем хотелось, чтобы всё получилось качественно и хорошо, и мы шли на всё, чтобы снять и сделать, как надо. На самом деле, очень редко бывает так, что после окончания проекта ты продолжаешь общаться с командой. А мы завели себе отдельный чат, группу «эпидемийцев», и до сих пор поддерживаем тёплые дружеские отношения.

Кроме того, если бы мы находились в комфортных условиях, то, может быть, и не смогли бы сыграть в полной мере то, что от нас требовалось. А так, холод, темнота и ощущение реально наступившего конца света были на пользу нам всем. Всё это очень шло на пользу роли.

Что ещё, помимо поддержки коллег-артистов, помогало вам пережить трудности съёмок? Есть у вас свои профессиональные секреты?

Наши костюмеры придумали замечательный лайфхак, который я сейчас использую на других площадках, когда мы начинаем мёрзнуть, и всем говорю: а вот на «Эпидемии» у нас была классная штука – большие резиновые грелки советского образца! Особенно они помогали, когда мы снимали сцены в машинах. Дело в том, что когда на площадке пишется чистовой звук, все двигатели должны быть заглушены и печки выключены. Так что машины стояли промёрзшие насквозь, и спасали только грелки, которые в паузах между дублями и кадрами можно было засунуть под куртку.

Как вы считаете, опыт съёмок в «Эпидемии» помог вам подготовиться к настоящей пандемии, которая случилась в начале этого года?

Когда весной начали принимать первые карантинные меры, то, конечно, мы с другими артистами «Эпидемии» первым делом начали вспоминать и кордоны на въезде в Москву, и перекрытые дороги. Конечно, в этот момент было страшно. Гречкой в огромных количествах мы не закупались, но, тем не менее, был какой-то такой флэшбек: мы вспоминали, как это было на съёмках и как нам всё тогда казалось фантастикой, и вот оно, раз – и случилось! Многое из показанного в «Эпидемии» уже вошло в нашу жизнь: все ходят в масках, боятся прикоснуться друг к другу, от каждого чиха или кашля у людей начинается паника.

Конечно, между эпидемией на экране и в реальной жизни есть различия, но наш сериал очень точно угадал с главной мыслью: что в любых условиях нужно постараться быть людьми – не жрать других, а сохранять человеческое лицо. И я думаю, что сегодня эти вопросы стоят на первом месте. На самом деле, наш фильм говорит не о том, как справиться с вирусом или пережить эпидемию. Он о том, как остаться людьми. Именно исследование отношений между людьми и того, что происходит с человеком в таких экстремальные условиях, является основным двигателем сюжета – и это самое интересное.

Часто ли вас спрашивают о продолжении «Эпидемии»?

Да, очень часто спрашивают и пишут в соцсетях. Мы и сами ждём, когда дадут отмашку. Мы готовы! И хотя по натуре я «мерзляк» и мёрзну даже летом, но в этой истории и с этой командой я готова терпеть какие угодно физические сложности, чтобы получилось крутое кино. Хотя, если честно, я даже уже не знаю, куда дальше «выруливать» эту историю.

Когда мы только закончили съёмки, мы много фантазировали о том, каким может быть продолжение. А сейчас, когда события в реальности развиваются прямо по нашему сценарию, то я и не знаю, что ещё придумать такого, чтобы было и интересно, и неглупо по сравнению с событиями, которые происходят в жизни.

Мне очень нравятся романы «Вонгозеро» и «Живые люди», по которым писался сценарий «Эпидемии». Но так как в первом сезоне мы уже достаточно далеко отошли от первоисточника, то и дальше расхождения сюжетов неизбежны. К тому же, когда Яна Вагнер писала эти романы, то она не планировала продолжения, потому что та история себя изжила. Так что мне очень интересно узнать, что напишет наш сценарист Роман Кантор.

Как съёмки в «Эпидемии» отразились на вашей профессиональной жизни? Стали ли вам предлагать больше ролей в подобных проектах?

Знаете, мне ещё после фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева присвоили ярлык «Заслуженная стерва Российской Федерации». В некоторых наших онлайн-чатах я так и подписана. Все разведённые стервы с детьми сразу предлагаются, в первую очередь, мне. В какой-то момент я стала уставать от этого стереотипа и старалась отклонять такие предложения, потому что ну сколько же уже можно спекулировать на одном и том же образе?! Тем более, что по жизни я совсем другой человек, не такой, как мои персонажи. Но, с другой стороны, всегда интереснее играть того, кто дальше от тебя – не себя, а кого-то другого. Поэтому актёру всегда хочется оказываться в экстремальных обстоятельствах, а не играть что-то более простое. И в этом смысле мне, конечно, очень интересно, как будет дальше развиваться мой персонаж в «Эпидемии».