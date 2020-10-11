После пожара с тремя погибшими в Татарстане возбудили дело по статье «Убийство»

10 октября в пгт Васильево Зеленодольского района Татарстана пожарные тушили горящий дом. В сгоревшем здании были обнаружены тела трех мужчин с признаками воздействия огня.

Как сообщили сегодня в Следственном комитете республики, предварительно тела принадлежат хозяину дома, мужчине 1971 года рождения, и двум его приятелям - жителям поселка.

Сейчас устанавливается причина возникновения пожара, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и пожаро-техническая экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", проводятся необходимые следственные действия.