В Татарстане крупный пожар унес жизни трех человек

В пгт Васильево Зеленодольского района Татарстана сгорел дом, погибли три человека.

По данным МЧС республики, сообщение о возгорании поступило 10 октября около половины первого дня. Горел дом по адресу Новая, 28.

К прибытию пожарных все жилое здание на площади 60 квадратных метров было охвачено огнем. Локализовать пожар удалось в 12.49, после чего было обнаружено тело неизвестного погибшего мужчины. После спасатели нашли еще два тела, предположительно, также мужчин.

Личности погибших и причина пожара устанавливается.

Напомним, накануне в Челнах при пожаре также погиб человек.

