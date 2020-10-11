В Татарстане судно село на мель из-за пробоины в корпусе. На место выехали спасатели МЧС

В Лаишевском районе Татарстана произошла посадка баржи на мель. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС.

Известно, что ЧП произошло сегодня в 8 утра на 1427 км водного пути реки Кама вблизи Лаишево. Судно двигалось по маршруту Беляевка Пермского края - Нижний Новгород. Однако в ходе следования оно получило повреждение в районе машинного отделения. В этот момент на борту находился экипаж из 12 человек.

Сотрудниками Татарской транспортной прокуратуры, оперативным дежурным Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, ФСБ, Ространснадзором, Волжским государственным бассейновым управлением водных путей, Казанским линейным отделом Госморречнадзора была организована операция по спасению. На месте работал толкач, который проводил откачку воды. Сообщается, что розлива топлива нет, судовой ход не нарушен, угрозы затопления также не имеется. К месту ждут прибытия еще трех толкачей - с Ульяновска (предварительное время следования - 15 часов) и два с Нижнего Новгорода (предварительное время следования - 30 часов). Пострадавших и погибших нет. В 16-15 судно уже сняли с мели.