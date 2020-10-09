Молодая девушка в Казани выпала с балкона 18 этажа

В соцсетях появилась информация о том, что на улице Адоратского 39б в Казани нашли труп девушки. Очевидцы сообщили, что девушка скончалась на месте.

Как сообщили журналисту Prokazan в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану, на место происшествия выехали следователи, проводится проверка.

По имеющейся информации, девушка выпала с балкона 18 этажа, причины такого поступка пока остаются неизвестными.

Напомним, не так давно в Советском районе Казани выпала из окна женщина.