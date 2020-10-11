15-летний подросток из Санкт-Петербурга изрубил мать мачете

В Санкт-Петербурге подросток 2005 года рождения напал на мать. Об этом сообщают в СК РФ по Санкт-Петербургу.

По сообщению службы, мальчик бил родительницу по голове и туловищу. Причиной стали неприязненные отношения между членами семьи. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в одну из больниц города. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В Следственном комитете не сообщают орудие преступления, однако по информации местных telegram-каналов сын использовал мачете.

В итоге злоумышленника задержали. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство матери.

Напомним, что ранее в Казани женщину сбили насмерть на пешеходном переходе.