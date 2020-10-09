Две новые смерти от коронавируса зарегистрировали в Татарстане

9 октября в Татарстане зарегистрировали две новые смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, скончалась 74-летняя женщина, которую отвезли в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу с диагнозом двусторонняя внебольничная пневмония, вызванная коронавирусом. При этом у пациентки были хронические заболевания.

В Альметьевской ЦРБ скончался 75-летний мужчина с диагнозом двусторонняя пневмония. Состояние было осложнено из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. У мужчины также был подтвержден коронавирус.

Напомним, 8 октября также было подтверждено два случая смерти от коронавируса.