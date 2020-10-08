Два жителя Казани с коронавирусом скончались

В Татарстане подтверждено два новых случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, скончалась 57-летняя женщина из Казани, которую привезли во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №7. Диагноз – коронавирус, осложненный внебольничной пневмонией. Состояние женщины ухудшилось из-за обострения хронических заболеваний.

Второй случай также житель Казани 54 лет. Его привезли в РКИБ с двусторонней пневмонией. У мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Коронавирус подтвержден в ходе исследования.

Напомним, 8 октября в Татарстане зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом.