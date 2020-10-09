На участке улицы Максимова в Казани изменится организация дорожного движения

С 10 октября в Казани на участке улицы Максимова от улицы Ижевска до Дементьева организовывается двустороннее движение. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана со ссылкой на комитет по транспорту города.

Ранее на указанном участке было одностороннее движение. Изменения направлены на увеличение пропускной способности проблемного участка.

Водителей просят быть внимательными и следить за установленными дорожными масками.

Напомним, в поселке Татваленка захватили и перекрыли единственную дорогу. Инцидентом заинтересовались следователи.