В Казани возбудили уголовное дело из-за незаконного перекрытия дороги

Следователи возбудили уголовное дело по факту самовольного перекрытия дороги в поселке "Татваленка" в Приволжском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В начале сентября 2020 года появилось видеообращение жителей поселка "Татваленка", где они жаловались на заблокированную дорогу. Оказывается, она соединяет поселок с городом. До людей не могут доехать экстренные службы, в результате женщине не была оказана помощь, так как скорая не смогла проехать", - говорится в сообщении.

Следователи провели доследственнную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий" и "самоуправство". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Напомним, в поселке Алтан жители жалуются на самозахват территории. Говорят, что там незаконно вырубают деревья и вываливают мусор.