СМИ: в Казани был задержан замначальника отдела полиции. Его подозревают в получении взяток

Замначальника отдела полиции «Сафиуллина» задержали по подозрению в получении взяток. По одной из версии Ильназ Ситдиков (задержанный Прим. ред.) прикрывал работу нелегального бизнеса преступной группы «Суконовские».

Как пишет портал «БИЗНЕС Online», в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Напомним, 9 октября суд Татарстана вынес приговор участнику ОПГ "Седьмовские" Алексею Назарову. Его обвиняли в убийстве, покушении на убийство.