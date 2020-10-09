Лже-продавец щенков из Новосибирска обманывала жителей Казани

В Казани продолжают расследовать уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские задержали подозреваемую – 19-летнюю жительницу Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«В конце августа в полицию обратилась 23-летняя местная жительница. Она рассказала, что хотела купить щенка, перевела продавцу 4 тысячи рублей. Но продавец перестал выходить на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемой, ее задержали в Новосибирске. Установлено, что девушка размещала объявления о продаже щенков, при этом она регистрировалась под разными именами и указывала разные города. После того, как покупатели ей переводили деньги, она блокировала их», - говорится в сообщении.

Также полицейским удалось установить причастность девушки к аналогичному мошенничеству в другом районе Казани. Расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, сотрудник секс-шопа в Казани рассказал о схеме, по которой цыгане обворовывают магазин.