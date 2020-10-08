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Фото: pixabay.com

На утро 8 октября в Татарстане зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом

08.10.2020, 11:57 398 3 prokazan.ru

В Татарстане за сутки было выявлен 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, из всех случаев 22 зарегистрировано в Казани. При этом троих больных отвезли в больницу, еще 28 получают лечение на дому. Среди заболевших нет детей, 17 заболевших люди от 30 до 50 лет, 4 человека от 50 до 60 лет, 3 человека от 60 до 70 лет, 1 человек от 70 до 80 лет.

Также зараженных выявили в Буинском и Пестречинском районах (2 человека), Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кукморском и Сабинском районах (по одному случаю).

Всего в Татарстане зарегистрировано 7448 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в Роспотребнадзоре признали, что ситуация с коронавирусом становится "очень тревожной". Попова объяснила, в каком случае придется снова вводить ограничения. 

Медицина / Минздрав Люди в городе Коронавирус Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
08 октября 2020
12:37
Ура снова на самоизоляцию, как я соскучился по волшебным смскам
Горожанин
0
08 октября 2020
12:44
Захотели - "выявили", не захотели - "не выявили". Что бы перед дядей Вовой все замещательно было и без карантина!
Горожанин
0
08 октября 2020
12:46
Власть ни чего не делает для того чтобы победить инфекцию, чтобы сделать КТ нам из Новошешминского, Черемшанского, Аксубаевского районов приходиться ездить в Чистополь, неужто для сохранения здоровья граждан о чем прописано в Конституции нет денег, чтобы создать условия для сдачи тестов на местах? Зато беспокоясь о здоровье населения штрафуют безмасочников

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