На утро 8 октября в Татарстане зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки было выявлен 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, из всех случаев 22 зарегистрировано в Казани. При этом троих больных отвезли в больницу, еще 28 получают лечение на дому. Среди заболевших нет детей, 17 заболевших люди от 30 до 50 лет, 4 человека от 50 до 60 лет, 3 человека от 60 до 70 лет, 1 человек от 70 до 80 лет.

Также зараженных выявили в Буинском и Пестречинском районах (2 человека), Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кукморском и Сабинском районах (по одному случаю).



Всего в Татарстане зарегистрировано 7448 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в Роспотребнадзоре признали, что ситуация с коронавирусом становится "очень тревожной". Попова объяснила, в каком случае придется снова вводить ограничения.