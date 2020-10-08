Татарстан вошел в топ-10 регионов России по эффективной борьбе с коронавирусом

В рейтинге регионов России по эффективной борьбе с ростом заболеваемости коронавируса Татарстан замкнул топ-10. Рейтинг был предоставлен агентством политических и экономических ситуаций.

Аналитики считают, что в республике прирост заболевших коронавирусом незначительный. Как бы противоречиво не звучало, но первое место в рейтинге заняла Москва, далее идет Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская и Ленинградская области.

Восьмое место заняла Смоленская область, девятое – Брянская область и топ-10 замкнул Татарстан.

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 31 новый случай заражения коронавирусом.