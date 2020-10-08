«Стоим в очереди»: у «инфекционки» в Казани собралась пробка «скорых»

В сети появился ролик, на кадрах которого скопилась пробка «скорых». Автор ролика пояснил, что действие происходит у республиканской клинической больницы Казани.

«Время час ночи, вот мы в очереди встали. Тут впереди два ряда и наш ряд. Когда мы выберемся я не знаю», - прокомментировал кадры автор, по совместительству водитель скорой.

Как пишет канал Коронавирус в Татарстане, Минздрав региона отреагировал на обсуждение ролика.

«Сейчас сезон ОРВИ, в этом году он накладывается на заражение коронавирусом. Поэтому жители настороженно относятся к здоровью и при малейших признаках ОРВИ вызывают скорую. Именно по этой причине может возникать скопление машин. Во время ожидания пациенты находятся под наблюдением, очередность распределяется исходя из экстренности», - сообщается на канале со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Напомним, пресс-секретарь президента Татарстана рассказала вернутся ли пропуска в регионе, как это было в период самоизоляции.