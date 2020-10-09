«Это смешно»: сотрудник секс-шопа в Казани рассказал о схеме, по которой цыгане обворовывают магазин

Казань последнее время славится странными кражами. В социальных сетях то и дело появляются девушки, решившие с утра украсть зачем-то туи на Баумана, или мужчина, взломавший магазин, чтобы покататься на игрушечной машинке. Еще крали плюшевого медведя и кальян, с которым вор потом прятался в кустах. И, конечно, все помнят кражу арбузов из открытой фуры и дорожных знаков. На кражу последних, кстати, жаловалось само руководство в лице Председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова. В общем, разнообразие да и только.

На фоне этого небольшая кража из обычного магазина - дело несерьезное. Если бы не одно, точнее два, но: украли цыганки, использовав при этом изворотливый продуманный метод, и украли из секс-шопа.

Корреспондент ProKazan.ru узнал, как так вышло, что цыганкам удалось провернуть продуманную схему в магазине соблазна, почему невозможно их привлечь по закону и не регулярная ли у них это схема: красть группами и в разных местах? Обо всем этом читайте в нашем материале.

"Заговаривают зубы": как работает схема кражи у цыганок?

Один изх магазинов сети

Инцидент произошел в секс-шопа "Штучки Бутик Соблазна" на Абсалямова 14. По камерам видеонаблюдения, предоставленным в редакцию, видно, что молодая продавщица оказывается просто сбита с толку "денежными" трюками покупательницы цыганки. Причем схема, которую та проворачивает, довольно популярна. Клиент покупает что-то самое дешевое (в секс-шопа это оказываются презервативы), однако расплачивается самой крупной купюрой. "Заговаривая зубы” продавцу, он отдает эту крупную купюру, но вдруг неожиданно просит обратно - якобы сможет найти помельче. Совершая несколько умелых движений руками вокруг кошелька и денег, рассеивающих внимание, говорит: "Нет, к сожалению мельче не нашла", и ждет сдачу. Продавец к тому времени уже просто забывает, что передал купюру обратно покупателю, и отдает из кассы еще и сдачу с нее.

"И что тут уникального?" - спросит любой продавец Казани. Практически каждый из них сталкивался с этой ситуацией или едва не становился ее участником. Однако в секс-шопе действовала не одна мошенница. Следом за ней, вроде как случайно (но по камерам видны переглядывания и звонки) заходит следующая цыганка. И, что удивительно, тоже за презервативами! Однако на второй раз продавщицу спасает банальное отсутствие размена в кассе: дать сдачу с еще одной крупной купюры она просто не может.

Администратор одного из секс шопов Юлия

Администратор одного из магазинов "Штучки Бутик соблазна" Юлия рассказывает, что эти цыганки действуют уже давно, однако обычно их бывает трое.

"Заходят. Смотрят, что самое дешевое есть, и просят показать разные товары. Заговаривают зубы, в глаза смотрят специально. Причем друг за другом заходят, и обычно их трое. Это продуманная схема. И проворачивают они ее во всех торговых точках по Казани. Эти (цыгане - прим. ред.) на следующий день, насколько я знаю, пошли в "Пятерочку". Одни и те же люди, одна ситуация! Спрашиваем у лиц (связанных с полицией - прим. ред.), почему на них не завели дело? Отвечают, что это не факт мошенничества. Это рассеянность продавца, якобы нельзя доказать", - рассказывает работница магазина.

В результате таких действий продавец потерял около 3 тысяч рублей, однако если посчитать, как много магазинов цыганки успевают обойти за день, то выйдет очень неплохой заработок.

"Зачем ему нужен этот?": в секс-шопах крадут не только деньги, но и "игрушки"

Пока Юлия объясняет вроде бы несложную, но действенную схему кражи, вспоминаются и другие случаи. Кражи для магазинов - дело в принципе частое, говорит она. Например, недавно, мужчина украл из магазина этого же магазина фаллоимитатор. Причем "навар" он спрятал в не самое скромное место своих штанов".

Мужчина украл из магазина фаллоимитатор, спрятав его в штаны

"Это смешно. Очень хочется ему вопрос задать: вроде нормальный парень, хорошо одет, зачем ему нужен этот?" - удивляется администратор.

Сотрудники магазина уверены: цыганки, зашедшие к ним за "покупкой", и дальше будут пользоваться своей безнаказанностью. Сотрудники просят казанцев быть внимательнее, особенно сейчас - в период экономической нестабильности, когда и минус три тысячи из зарплаты - сумма большая.