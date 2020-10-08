Полицейские Казани задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

В лесопарковой зоне озера Глубокое полицейские Казани задержали молодого человека. Его подозревали в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«В телефоне задержанного было обнаружено фото и координаты участка местности. Эксперт криминалист изъял у него несколько пакетиков с неизвестными веществами. В машине подозреваемого сотрудники изъяли еще несколько свертков. Экспертиза показала, что это наркотическое средство – мефедрон, массой 20 гр», - говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью. На данный момент задержанный находится под стражей.

Напомним, полицейские задержали бензовоз с надписью "Татнефть". Водитель закинулся наркотиками и поехал в Татарстан.