Активисты ОНФ требуют законсервировать опасную «заброшку» в Советском районе Казани

Фото: пресс-служба ОНФ в Татарстане

На улице Красной Позиции в Советском районе Казани более 10 лет стоит недострой. Активисты общероссийского народного фронта направили обращение в прокуратуру Татарстана о консервации опасного здания.

"Здание не огорожено, построено под линиями электропередач. Также там собираются местные пьяницы, которые нарушают общественный порядок и могут быть опасными для проходящих мимо детей и подростков".

Фото: пресс-служба ОНФ в Татарстане

Рядом с "заброшкой" находятся гимназия, детский сад и три корпуса общежития КФУ. Ранее собственник здания должен был закрыть свободный доступ на объект, но не сделал этого.

Фото: пресс-служба ОНФ в Татарстане

По словам члена регионального штаба ОНФ Рината Фазылова, в прокуратуру письмо было направлено с просьбой обратить внимание на нарушения и принять меры.

Напомним, жители поселка Константиновка в Казани пожаловались в ОНФ на опасную дорогу, по которой дети ходили до школ.