Пенсионеров старше 65 лет в Татарстане попросили не ходить в мечети

Из-за сложной ситуации с коронавирусом, не только в Татарстане, но и в соседних регионах, пенсионеров старше 65 лет и людей с ослабленным иммунитетом попросили не ходить в мечети. Об этом сообщается на сайте духовного управления мусульман в республике.

«Убедительно просим вас пользоваться масками и иметь при себе индивидуальный молитвенный коврик во время посещения мечетей. Людям опасающимся за свое здоровье, верующих старше 65 лет рекомендуем воздержаться от посещения мечети», - говорится в сообщении.

Напомним, на 6 октября в Татарстане выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них два пенсионера 70-80 лет.