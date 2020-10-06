19-летнего жителя Казани осудили за организацию «резиновой» квартиры

Суд вынес приговор 19-летнему жителю Казани за фиктивную регистрацию 34 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Установлено, что с января по сентябрь 2019 года подсудимый представил в миграционную службу документы о регистрации 34 иностранцев в своей квартире. По факту иностранцы не жили в этой квартире», - говорится в сообщении.

Молодой человек признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, казанский суд вынес приговор представителям строительной компании, по вине которых погибли трое рабочих.